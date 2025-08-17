در هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن، در گروه مبتدی نژاد ترکمن و نبرده سن ۲ ساله، اسب اعجوبه انفاس زودتر از خط پایان گذشتو قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۱، اسب پهلوان گز، عنوان قهرمانی را کسب کرد و تاخته رستم خانی به مقام سوم دست یافت. در روز دوم رقابت‌ها هم در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۶ شاهین بصیر موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

در خراسان شمالی سه هزار سر اسب وجود دارد که یکهزار و ۷۰۰ سر آن اسب اصیل ترکمن است.اسب ترکمن دارای سه نژاد آخال تکه، یموت و چناران است و کارشناسان مرتبط با این حوزه بر این باورند که آخال تکه جزو زیباترین و قیمتی‌ترین اسب ترکمن بوده و محل زیست این گونه نیز بیشتر در ایران و ترکمنستان است.