به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجندگفت: بودجه شهرداری بیرجند امسال در مقایسه با سال گذشته دوبرابر شده و به هزار و ۹۲۰میلیارد تومان رسیده است.

بهترین افزود: بودجه شهرداری بیرجند همچنین در مقایسه با سال ۱۴۰۰، افزایش ۶ برابری دارد.

وی گفت: ۶۰ درصد این بودجه در امور عمرانی که ۶۰ درصد آن برای کاهش فاصله طبقاتی، در شمال شهر مصرف می‌شود.

شهردار بیرجند، با بیان اینکه عوارض و تعرفه‌ بهای شمال شهر برای افزایش رفاه مردم در تورم و گرانی، ۲۵ درصد از جنوب شهر کمتر است افزود: در ۱۰۰ سال گذشته در بیرجند ۳۰۰ هکتار فضای سبز وجود داشته و در ۳ سال اخیر ۳۰ هکتار به فضای سبز اضافه شده است.

بهترین همچنین با اشاره به بازنشسته شدن ۴۰ نفر از آتش نشانان افزود: ۳۸ مجوز استخدام رسمی آتش‌نشان اخذ شده است.