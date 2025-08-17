پخش زنده
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از ملیتهای گوناگون در پایتخت انگلیس با برپایی راهپیمایی اربعین حسینی با آرمانهای والای حضرت سید الشهداء (ع) تجدید پیمان کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، یک جوان انگلیسی حاضر در راهپیمایی اربعین حسینی در لندن درباره پیام و میراث امام حسین (ع) به ما میگوید: پیام امام حسین (ع) ایستادگی برای دفاع از مظلومان است. ایستادن در برابر ستگران و بی عدالتی است و این یعنی مقاومت و مبارزه با ستمگران برای حفظ ارزشهای انسانی راهپیمایی اربعین در لندن در امتداد بزرگترین اجتماع شیعیان جهان، از کربلای معلی تا غرب اروپا شکل گرفته است. یک شهروند ایرانی مقیم انگلیس میگوید: ما همچون امام حسین (ع) نه زیر بار هیچ طلمی میرویم و نه هیچ ظلمی را قبول میکنیم.
شهروند ایرانی دیگری که در راهپیمایی با پلاکارد پیام امام حسین (ع) حاضر شده میگوید: مهمترین پیام ایشان ازادی بود و زیر بارحرف زور نرفتند. او میافزاید: امام حسین (ع) با ضلم مقابله کرد نه معامله و امروز مردم فلسطین و غزه مظلومانی هستند که حسین نامی را میخواستند که به دفاع از آنان بپردازد و پیروان امام حسین (ع) به مدد آنان شتافتند.
این شهروند ایرانی مقیم انگلیس میگوید: پیام امام حسین (ع) پس از ۱۴۰۰ سال همچنان انسان را به معنای واقعی زنده میکند. جلوههای زیبای همدلی قشرهای مختلف مردم از ملیتهای گوناگون در سایه سار بیرق پر افتخار حسینی در این راهپیمایی نمایان شد. یک شهروند مسلمان مقیم انگلیس میگوید: از خود گذشتگی برای احیای دین، برای عدالت اینها میراث امام حسین است.
شماری از حاضران در این راهپیمایی با شیوههای مختلف پیامی برای تکریم مقاومت در برابر ظلم و بی عدالتی به نمایش گذاشتند. نکته قابل تامل اینکه راهپیمایی اربعین حسینی، بزرگترین اجتماع مذهبی جهان در رسانههای غربی نامرئی بود. همانگونه که بزرگترین راهپیمایی اربعین حسینی اروپا در اینجا، در رسانههای غربی به تیغ سانسور سپرده شده است.