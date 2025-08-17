پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مناطق دریایی استان به ویژه تا ظهر متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز به ویژه صبح تا ظهر، پدیده غالب مناطق دریایی استان وزش بادهای جنوب شرقی خواهد بود و در بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است.
او افزود: امروز تا ظهر وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس پیش بینی میشود و سبب تلاطم دریا خواهد شد و بروز گرد و غبار موقتی در قشم، سواحل خمیر و لنگه محتمل خواهد بود.
سی سی پور گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
او افزود: توصیه میشود شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود و بعدازظهر نسبت به صبح، شدت سرعت باد کمتر خواهد بود.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی ماندگاری رطوبت نسبی هوا و نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما در استان پیش بینی میشود.