شرکت آبفای استان اصفهان در اطلاعیهای از کاهش فشار یا قطع آب در محدوده خیابان امام خمینی (ره) اصفهان از اواخر امشب تا صبح فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد:
به اطلاع ساکنان روستاهای محمودآباد و امینآباد میرساند با توجه به لزوم عملیات تعمیرات خط آبرسانی با قطر ۲۵۰ میلیمتر، احتمال کاهش فشار و یا قطع موقت آب از ساعت ۲۳ شامگاه یکشنبه ۲۶ مرداد تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه وجود دارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس از شهروندان درخواست میشود نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.