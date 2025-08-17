به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به اطلاع ساکنان روستا‌های محمودآباد و امین‌آباد می‌رساند با توجه به لزوم عملیات تعمیرات خط آبرسانی با قطر ۲۵۰ میلی‌متر، احتمال کاهش فشار و یا قطع موقت آب از ساعت ۲۳ شامگاه یکشنبه ۲۶ مرداد تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس از شهروندان درخواست می‌شود نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.