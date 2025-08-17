۲۰ سورتی پرواز یزد به نجف و بالعکس در اربعین امسال
اربعین امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ زائر با ٢٠ پرواز در فرودگاه یزد اعزام و پذیرش شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، مدیرکل فرودگاههای استان یزد گفت: در عملیات اربعین امسال، از فرودگاه بین المللی یزد اعزام ۲ هزار و ۵٨۴ زائر با ٢٠ سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد به نجف و بالعکس انجام شد.
دهقان منشادی افزود: در عملیات اربعین امسال، پروازها از ١٩ مرداد آغاز شد و ٢۵ مردادماه به پایان رسید.
وس ادامه داد: آمار پروازهای اربعین امسال نسبت به سال گذشته، در حوزه پرواز ١٧/۶ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ٣٣/٨ درصد و در بخش بار ۵۴ درصد رشد داشته است.