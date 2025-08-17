پخش زنده
گوشت مشکوک به فساد در یک کافهـ رستوران منطقه فین کاشان کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: در جریان بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی کاشان ۳۴ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد کشف و نمونههای این گوشت برای انجام آزمایشهای میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاههای معتمد ارسال شد.
مرتضی پنجهشاهی افزود: علاوه بر این، ۱۰ کیلوگرم گوشت منجمد به دلیل نگهداری در شرایط نامناسب کشف و معدوم شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.