گوشت مشکوک به فساد در یک کافه‌ـ رستوران منطقه فین کاشان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: در جریان بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی کاشان ۳۴ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد کشف و نمونه‌های این گوشت برای انجام آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاه‌های معتمد ارسال شد.

مرتضی پنجه‌شاهی افزود: علاوه بر این، ۱۰ کیلوگرم گوشت منجمد به دلیل نگهداری در شرایط نامناسب کشف و معدوم شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.