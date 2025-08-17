پخش زنده
بیست و ششمین روز از مرداد ماه یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن در سال ۱۳۶۹ و فرصتی برای مرور رشادتهای این غیور مردان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «سرزمین من» امروز، با مروری بر این رویداد تاریخی و مهمترین وقایع تاریخی و اجتماعی کشور، ساعت ۱۳ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، با مروری بر مهمترین وقایع تاریخی و اجتماعی کشور، با بخشهای متنوع به تحلیل تحولات روز و معرفی رویدادهای مختلف ایران میپردازد.
در بخش «یادها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر مهمترین رویدادهای این روزها در تاریخ سرزمین ایران را مرور میکند.
«آن سوی تاریخ» نیز با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر سیاسی، به بررسی آخرین تحولات داخلی و منطقهای اختصاص دارد.
در ادامه برنامه، دکتر عیسی مراد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از آزادگان هشت سال دفاع مقدس درباره پیشرفتهای علمی و یادی از شهید ابوترابی سید آزادگان به بیان مطالبی میپردازد.
در بخشی دیگر با خوب نژاد از همرزمان شهید والامقام ابوترابی درباره شخصیت شهید ابوترابی گفتوگو میشود.
گفتوگو با یکی از مدیران امور ایثارگران درباره دوران اسارت ایشان یکی دیگر از بخشهای این برنامه است.
مجله رادیویی «سرزمین من» به تهیهکنندگی محمدرضا حاج حیدری ساعت ۱۳ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به طور زنده پخش میشود.