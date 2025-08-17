پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه از شناسایی و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان آتشسوزی عمدی جنگلهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لقمان سالمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو فقره پرونده برای متخلفینی که بهصورت عمدی موجب آتشسوزی و از بین بردن ۶۸ اصله درخت جنگلی و ۱۵ نهال بلوط شدند، تشکیل شده است.
وی با هشدار جدی به عاملین آتشسوزی عمدی افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ماده ۲۲۰ قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ایجاد هرگونه آتشسوزی در جنگلها و مراتع جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
سالمی با اشاره به افزایش دما و پوشش گیاهی خشک در جنگلها گفت: از ابتدای سال چندین فقره آتشسوزی در مراتع و جنگلهای بانه رخ داده که با تلاش مأموران منابع طبیعی، همکاری سایر ادارات، انجمنهای محیط زیستی و مشارکت مردم، بهموقع مهار و از خسارت بیشتر جلوگیری شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه از شهروندان خواست هنگام حضور در جنگلها و مراتع، از روشن کردن آتش بهویژه برای پختوپز خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق، با شماره تلفن ۱۵۰۴ تماس بگیرند.