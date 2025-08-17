پخش زنده
به مناسبت سالروز ورود آزادگان به وطن، همایش آزادگان استان در بیت العباس همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این همایش با اشاره به داستان قرآنی اسارت حضرت یونس در شکم ماهی، و قدردانی از آزادگان سرافراز، گفت: برای آزادی از اسارت نفس، آیه اللهم انی کنت من الظالمین موثر است.
آیت الله شعبانی موثقی در جمع آزادگان استان همدان بر انتقال مجاهدتهای این عزیزان به نسل جوان تاکید کرد.
استاندار همدان هم با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به وطن، از فداکاریهای آزادگان برای دفاع از آرمانهای انقلاب قدردانی کرد.
حمید ملانوری شمسی افزود: با ورود آزادگان به کشور، مکتب جدیدی متشکل از آموزههای ۸ سال دفاع مقدس وارد کشور شد که باید به خوبی از این مکتب ارزشمند بهره برداری کرد.
او همچنین بر نقش آفرینی قشرهای مختلف جامعه به ویژه نسل جوان، در جهاد تبیین تاکید کرد و افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه هم موجب شد، بسیاری از افراد متوجه شوند که باز هم باید بر توانمندیهای داخلی تکیه کنیم.
استاندار همدان بر فرصت دادن به همه قشرهای جامعه، برای نقش آفرینی در عرصههای مختلف حکمرانی تاکید کرد و گفت: برنامههای ویژهای برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در استان داریم.