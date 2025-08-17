به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در نشست تخصصی بررسی وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی این شهرستان گفت: تا پایان سال حدود ۴۰ مگاوات برق خورشیدی تأمین می‌شود.

مجتبی راعی، با بیان اینکه تا تیر امسال ۲۳ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل شده است و حدود ۲۲ مگاوات دیگر نیز تا پایان شهریور متصل می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۴۰ مگاوات انرژی خورشیدی در این شهرستان تأمین شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز با اشاره به بهره‌برداری از ۲۴۶ مگاوات برق خورشیدی در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به ۶۰۰ مگاوات برسد.