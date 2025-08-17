پخش زنده
بر اثر زمینلرزهای به بزرگی ۶ ریشتر در جزیره سولاوسی اندونزی، دهها نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس مدیریت بحران اندونزی (BNPB) خبر داد این زمینلرزه بامداد امروز (یکشنبه) در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داده و شهرستان «پوزو» و مناطق اطراف را لرزانده است.
در این حادثه ۲۹ نفر مجروح شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
این آژانس افزود: تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.
به گزارش رویترز، اندونزی در «حلقه آتش اقیانوس آرام» قرار دارد؛ منطقهای با فعالیت لرزهای بالا که محل برخورد صفحات پوسته زمین است و زمینلرزههای متعددی در آن رخ میدهد.