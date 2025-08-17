به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اورژانس استان کردستان از پاسخ‌گویی به ۷۳۷۷ تماس مردمی در طول یک هفته خبر داد و گفت: از مجموع مأموریت‌ها ۴۶۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی با ۵۳۱ مصدوم بوده است.

بابک هدائی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، افزود: در هفته گذشته ۷۳۷۷ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شد که ۹۷۰ مورد آن مشاوره تلفنی و ۲۲۷۶ مورد به مأموریت‌های عملیاتی منجر شد.

وی با اشاره به ثبت ۳۳۹ مورد مزاحمت تلفنی اورژانس کردستان، این موضوع را عاملی در اختلال خدمت‌رسانی به بیماران دانست و از شهروندان خواست که از این کار‌ها خودداری کنند.

رئیس اورژانس استان کردستان گفت: از مجموع مأموریت‌ها ۴۶۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی با ۵۳۱ مصدوم، ۲۹۸ مورد حوادث غیرترافیکی و ۱۵۱۳ مأموریت مرتبط با بیماران بوده است که از میان بیماران، ۵۵ مورد دچار مشکلات قلبی و ۶۲ نفر با بیماری‌های تنفسی مواجه بودند.

هدائی، با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تکنسین‌های اورژانس، خواستار همکاری مردم در پرهیز از تماس‌های غیرضروری شد.