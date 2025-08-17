پخش زنده
۴۶۵ مورد تصادف با ۵۳۱ مصدوم در کردستان رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اورژانس استان کردستان از پاسخگویی به ۷۳۷۷ تماس مردمی در طول یک هفته خبر داد و گفت: از مجموع مأموریتها ۴۶۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی با ۵۳۱ مصدوم بوده است.
بابک هدائی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان، افزود: در هفته گذشته ۷۳۷۷ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شد که ۹۷۰ مورد آن مشاوره تلفنی و ۲۲۷۶ مورد به مأموریتهای عملیاتی منجر شد.
وی با اشاره به ثبت ۳۳۹ مورد مزاحمت تلفنی اورژانس کردستان، این موضوع را عاملی در اختلال خدمترسانی به بیماران دانست و از شهروندان خواست که از این کارها خودداری کنند.
رئیس اورژانس استان کردستان گفت: از مجموع مأموریتها ۴۶۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی با ۵۳۱ مصدوم، ۲۹۸ مورد حوادث غیرترافیکی و ۱۵۱۳ مأموریت مرتبط با بیماران بوده است که از میان بیماران، ۵۵ مورد دچار مشکلات قلبی و ۶۲ نفر با بیماریهای تنفسی مواجه بودند.
هدائی، با قدردانی از تلاش شبانهروزی تکنسینهای اورژانس، خواستار همکاری مردم در پرهیز از تماسهای غیرضروری شد.