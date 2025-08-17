پخش زنده
وزیر کشور گفت: در ایام اربعین شاهد تجلی بیسابقه همدلی و همبستگی مردم و دست اندرکاران اجرایی بودیم که منجر به برگزاری بی نظیر مراسم جهانی اربعین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن پیام وزیر کشور به این شرح است:
در اربعین امسال، بار دیگر حماسهای عظیم معنوی و به یادماندنی در تاریخ عشق و ارادت به سالار شهیدان، حضرت اباعبداللهالحسین (ع) رقم خورد. در این ایام، شاهد برنامهریزی مناسب و تجلی بیسابقه همدلی و همبستگی مردم و دست اندرکاران اجرایی بودیم که منجر به برگزاری بی نظیر مراسم جهانی اربعین از منظر امنیتی، انتظامی، درمانی، ارائه خدمات عمومی، حمل و نقل و تردد آسان و روان بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار زائر ایرانی شد.
لازم میدانم مراتب قدردانی و سپاس خود را از ملت شریف ایران اسلامی، به ویژه زائران حسینی که نقشآفرینان اصلی این رویداد شکوهمند بودند و موکبداران مردمی که عاشقانه، جلوهای بیبدیل از فرهنگ میزبانی ایرانی را به نمایش گذاشتند، ابراز دارم.
از تمامی خدمتگزاران اعم از دستگاههای اجرایی، به ویژه استانداران و روسای محترم کمیتههای هجدهگانه ستاد مرکزی اربعین که با برنامهریزی دقیق و زحمات شبانهروزی، در برگزاری این همایش جاودانه نقش ایفا نمودند و همچنین رسانهها و به ویژه رسانه ملی، نهایت سپاسگزاری را دارم.
نگاه ما به این همایش عظیم، نگاهی جهانی است و افتخار میکنیم که جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم برای عبور اتباع و زائران سایر کشورهای همسایه به سوی کربلای معلی را فراهم آورد تا همگان بتوانند از این دریای رحمت، بهرهمند شوند. میزبانی شایسته دولت و ملت عراق نیز «حب الحسین یجمعنا» را به صورت جامع معنا بخشید.
امید است این همایش عظیم جهانی، با برنامه ریزی مناسب هر سال باشکوهتر از پیش، برگزار شود.
اسکندر مومنی
وزیر کشور