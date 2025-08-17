پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تحولات قفقاز جنوبی گفت: ما با چشمانی باز تحولات را رصد میکنیم و هیچ موضوعی را نه سادهسازی و نه کوچکنمایی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی، مواضع ایران را در قبال تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی تشریح کرد و با تأکید بر اهمیت این منطقه برای ایران و کشورهای همسایه گفت: منطقه قفقاز جنوبی از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک برای ما و کشورهای منطقه، بهویژه روسیه، حائز اهمیت است.
اسماعیل بقائی با اشاره به حساسیت ایران به تحولات شمال غرب کشور افزود: ما با چشمانی باز تحولات را رصد میکنیم و هیچ موضوعی را نه سادهسازی و نه کوچکنمایی می کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در مصاحبه تلفنی با برنامه «روی موج گفتوگو» در شبکه رادیویی گفتوگو شرکت کرده بود، همچنین بر ضرورت پرهیز از سوء تفسیرها و انتشار اطلاعات نادرست تأکید کرد و گفت: برخی از تفسیرها بر مبنای اطلاعات نادرست است و ممکن است هدف آن ایجاد اختلال در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه قفقاز جنوبی باشد.
در بخش دیگری از این مصاحبه، اسماعیل بقائی گفت: ما توصیه میکنیم از عبارات و مفاهیمی که ممکن است باعث سوءتفاهم شود، اجتناب شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین به موضوع رفع امتداد مرزی ارمنستان اشاره کرد و توضیح داد: بحث ما راجع به رفع امتداد مرزی ارمنستان است و ما معتقدیم که این موضوع باید با دقت و حساسیت دنبال شود.
اسماعیل بقائی در ادامه به جنگ اخیر بین ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: با شروع جنگ بین این دو کشور، مسیر ریلی جنوب ارمنستان قطع شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: نکته چهارم بحث مداخلات خارجی است که خط قرمز ماست. ما بههیچعنوان مداخله خارجی و حضور نیروهای فرامنطقهای را مفید نمیدانیم و معتقدیم که این موضوع موجب پیچیدگیهای ژئوپلیتیک میشود.
اسماعیل بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی در منطقه قفقاز جنوبی کار را پیچیدهتر میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: مقامات ارمنستان صراحتاً به ما اعلام کردند که بازسازی این مسیر ریلی با مشارکت شرکتهای ارمنستانی و یک شرکت آمریکایی که طبق قوانین ارمنستان ثبت میشود، صورت خواهد گرفت و هیچ نیروی خارجی در امتداد مرزها مستقر نخواهد شد.
اسماعیل بقائی همچنین به ماده دوازده موافقتنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، هیچ نیروی نظامی خارجی در امتداد مرزهای ارمنستان و آذربایجان مستقر نخواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: ما به این مسئله حساسیت بالایی داریم و خود ارمنستان نیز متوجه تبعات مترتب بر حضور نیروهای خارجی است.
در پایان این مصاحبه، اسماعیل بقائی بار دیگر بر اهمیت منطقه قفقاز جنوبی برای ایران تأکید کرد و گفت: ما با کشورهای قفقاز جنوبی روابط خوبی داریم و معتقدیم که ثبات و امنیت این منطقه برای ما حائز اهمیت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در راستای تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه با کشورهای منطقه گام بردارد و از هرگونه اقدامی که باعث تقویت ثبات و امنیت در منطقه شود، حمایت کند.