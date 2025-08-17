دستگاه سیتی اسکن ۳۲ اسلایس با قابلیت انجام سیتی آنژیو در شازند بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طی مراسمی با حضور نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی، استاندار، نماینده مردم شریف شهرستان شازند و جمعی از مسئولان، دستگاه سیتی اسکن بیمارستان تأمین اجتماعی شازند همزمان با افتتاح پروژههای مدیریت تأمین اجتماعی با دستور معاون اول رئیس جمهور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این دستگاه سیتی اسکن ۳۲ اسلایس یکی از برندهای مطرح دنیا و از پیشرفتهترین دستگاههای سیتی اسکن در سطح استان مرکزی است و قابلیت انجام سیتی آنژیو را نیز دارد.
هزینه صورت گرفته برای خرید، نصب و راهاندازی این دستگاه سیتی اسکن بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال است.