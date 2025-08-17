عرضه بنزین سوپر خارجی در برخی از جایگاهها
وزیر نفت از عرضه بنزین سوپر خارجی در برخی از جایگاهها خبر داد.
وزیر نفت در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص بنزین سوپر گفت: فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه با استناد به ظرفیتهای قانونی و بر اساس آییننامه اجرایی مربوطه تدوین شده و در هیئت دولت به تصویب رسیده است. هماکنون در مسیر اجرایی کردن آن هستیم. این در واقع یک خدمت جدیدی است که وزارت نفت به مردم ارائه میکند.
محسن پاکنژاد با بیان اینکه سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری به قوت خود باقی است و قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان نیز تغییری نخواهد داشت، افزود: همچنین کارت سوخت جایگاهداران همچنان معتبر است. بنزین سوپری که پیشتر در جایگاهها عرضه میشد نیز با همان قیمت قبلی موجود است.
وزیر نفت تصریح کرد: هموطنانی که تمایل به استفاده از این بنزین دارند، قیمت تمام شده آن را که در جایگاههای خاص عرضه میشود، پرداخت کرده و از این سوخت استفاده میکنند.
محسن پاکنژاد در خصوص قیمت تمام شده این بنزین اشاره کرد و گفت: قیمت این سوخت بستگی به بخش خصوصی دارد که مجوز آن را دریافت کرده و بسته به هزینهای که برای رساندن سوخت به شهر تهران متحمل میشود، حاشیه سودی را در نظر گرفته و سپس آن را عرضه میکند.
وزیر نفت با بیان اینکه قیمت این بنزین سوپر حدوداً بالای ۵۰ هزار تومان است، تأکید کرد: این بنزین هیچگونه ارتباطی با سهمیه سوخت ندارد و مردم همانند گذشته از سهمیههای خود استفاده میکنند.