تجلیل و قدردانی از آزادگان دوران دفاع مقدس در مراغه
همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از ۱۴۴ آزاده دوران دفاع مقدس مراغه تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مراسم تجلیل و قدردانی از آزادگان دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان شهرستان مراغه به میزبانی گروه یازده توپخانه ارتش در پادگان امام رضای این شهر برگزار شد و از آزادگان و خانواده شهدای آزاده شهید در غربت تجلیل و قدردانی شد.
امین امینیان فرماندار مراغه در این مراسم گفت: ۲۶ مرداد نماد صبر، شجاعت و پایداری فرزندان این سرزمین است.
امینیان افزود: همه ما مدیون استقامت و پایداری آزادگان دوران دفاع مقدس هستیم.
وی اضافه کرد: امنیت، آرامش و آسایش ما در گرو ایثارگریها و ایستادگی رزمندگان، شهدا و ایثارگران است.
به گفته فرماندار شهرستان مراغه آزادگان در کنار شهدا و ایثارگران امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردهاند.
سرهنگ حسن راه چمنی فرمانده پادگان امام رضای مراغه گفت: آزادگان سرافراز ایران اسلامی، با اقتدار در برابر بعثیها جنگ کردند و با صلابت در اسارت ایستادگی کردند.
سرهنگ راه چمنی افزود: ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی است.
وی با بیان اینکه آزادگان سرافراز اسوه شجاعت و مردانگی هستند افزود: مردم ایران قدردان صبر، ایستادگی و صلابت شما بزرگواران هستند.
فرمانده پادگان امام رضای مراغه گفت: ایستادگی جانانه شما در اردوگاههای رژیم بعث عراق سربلندی ایران اسلامی را رقم زد.
سرهنگ راه چمنی افزود: صبر شما عزیزان الگوی خوبی برای فرزندان شما در نیروهای مسلح برای ایستادن در برابر دشمنان متجاوز است.
محمد حسینی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه گفت: این شهرستان ۱۴۴ نفر آزاده دارد شش شهید غریب اسارت برای دفاع از ایران اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کردهاند.
محمد حسینی افزود: شهرستان مراغه پس از تبریز بیشترین شهید، رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس را دارد.
سخنرانی، خاطره گویی، مداحی و تجلیل از آزادگان دوران دفاع مقدس از دیگر برنامههای این مراسم بود.
در این مراسم از ۱۴۴ نفر آزاده دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.