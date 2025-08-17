همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از ۱۴۴ آزاده دوران دفاع مقدس مراغه تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مراسم تجلیل و قدردانی از آزادگان دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان شهرستان مراغه به میزبانی گروه یازده توپخانه ارتش در پادگان امام رضای این شهر برگزار شد و از آزادگان و خانواده شهدای آزاده شهید در غربت تجلیل و قدردانی شد.

امین امینیان فرماندار مراغه در این مراسم گفت: ۲۶ مرداد نماد صبر، شجاعت و پایداری فرزندان این سرزمین است.

امینیان افزود: همه ما مدیون استقامت و پایداری آزادگان دوران دفاع مقدس هستیم.

وی اضافه کرد: امنیت، آرامش و آسایش ما در گرو ایثارگری‌ها و ایستادگی رزمندگان، شهدا و ایثارگران است.

به گفته فرماندار شهرستان مراغه آزادگان در کنار شهدا و ایثارگران امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آورده‌اند.

سرهنگ حسن راه چمنی فرمانده پادگان امام رضای مراغه گفت: آزادگان سرافراز ایران اسلامی، با اقتدار در برابر بعثی‌ها جنگ کردند و با صلابت در اسارت ایستادگی کردند.

سرهنگ راه چمنی افزود: ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه آزادگان سرافراز اسوه شجاعت و مردانگی هستند افزود: مردم ایران قدردان صبر، ایستادگی و صلابت شما بزرگواران هستند.

فرمانده پادگان امام رضای مراغه گفت: ایستادگی جانانه شما در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق سربلندی ایران اسلامی را رقم زد.

سرهنگ راه چمنی افزود: صبر شما عزیزان الگوی خوبی برای فرزندان شما در نیرو‌های مسلح برای ایستادن در برابر دشمنان متجاوز است.

محمد حسینی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه گفت: این شهرستان ۱۴۴ نفر آزاده دارد شش شهید غریب اسارت برای دفاع از ایران اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کرده‌اند.

محمد حسینی افزود: شهرستان مراغه پس از تبریز بیشترین شهید، رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس را دارد.

سخنرانی، خاطره گویی، مداحی و تجلیل از آزادگان دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

در این مراسم از ۱۴۴ نفر آزاده دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.