به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان، با اشاره به انجام هزار و ۱۷۵ مورد بازرسی از واحد‌های نانوایی مرکز استان در سال جاری، گفت: در این راستا ۷۰ پرونده تخلف به ارزش ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.



تهوری افزود: متصدیان نانوایی‌ها ضمن الزام به رعایت ساعت کار، نصب نرخنامه و استفاده از ترازوی دیجیتال، باید از اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مشخص شده خودداری کنند و درغیر این صورت از مصادیق گرانفروشی محسوب خواهد شد.