به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فرماندهی مراغه در حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۵ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مربوطه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.