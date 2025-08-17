در دهه پایانی ماه صفر، مجموعه‌ای از مستند‌های مذهبی و معنوی با محوریت مجالس خانگی، ارادت به اهل‌بیت (ع) و جلوه‌های خدمت عاشقانه، از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

نگاهی به آیین‌ها و سنت‌های مذهبی در مستند‌های شبکه قرآن و معارف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «خانه‌های نورانی» در روز‌های شنبه تا چهارشنبه (۲۵ تا ۲۹ مرداد) ساعت ۲۱:۳۰ و روز جمعه (۳۱ مرداد) ساعت ۱۷ بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

مستند «خانه‌های نورانی» به مراسم‌ها و روضه‌های خانگی با قدمت و سابقه طولانی می‌پردازد که توسط پیرغلامان اداره می‌شوند.

مستند «خدام الحسین» روز شنبه ساعت ۸ صبح و «میراث» نیز روز یکشنبه (۲۶ مرداد) و مستند «چراغ این خانه روشن است» در روز دوشنبه (۲۷ مرداد) در ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

مستند «با پای دل» با نگاهی به حضور کاروان جانبازان دفاع مقدس در مراسم غبارروبی ضریح مطهر امام رضا (ع) هم روز چهارشنبه (۲۹ مرداد) ساعت ۸ صبح در قاب شبکه قرآن قرار می‌گیرد.

همچنین مستند «امام شهر چیتاکونگ» روایتی تماشایی از حضور کاروان زیر سایه خورشید در کشور بنگلادش روز پنجشنبه (۳۰ مرداد) ساعت ۸ صبح روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌شود.