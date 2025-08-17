پخش زنده
امروز: -
مسیرهای مسدود شدن در شهمیرزاد بر اثر جاری شدن سیلاب بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی خداداد فرماندار مهدیشهر گفت: پس از بارش باران شدید در شهمیرزاد و جاری شدن سیلاب مسیرهای منتهی به شیرقلعه شهمیرزاد مسدود شده بود که با کمک عوامل امداد جادهای و شهرداری، مسیرها هم اکنون باز است و تردد در آن جریان دارد.
وی افزود: سیلاب همچنین به ابنیه و محورهای عشایری و جاده شهمیرزاد به چاشم خسارت زده و سبب تلف شدن تعدادی از دام عشایر شده که این میزان خسارتها در دست بررسی و برآورد است.
همچنین بر اثر جاری شدن سیلاب ۳۰ خودرو حامل ۱۲۰نفر در محور شهمیرزاد به چاشم گرفتار شدند که با کمک عوامل امدادی هلا احمر پایگاههای کوهستان نیزوا و مهدیشهر همگی به مکان امن منتقل شدند.