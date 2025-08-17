پخش زنده
داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ برای تعیین گروه آزمایشی اصلی خود تا پایان امروز مهلت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان تا پایان امروز فرصت دارند گروه آزمایشی اصلی را که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند در حساب کاربری خود مشخص کنند.
کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ شامل نمرات خام و نمرهکل آزمون اختصاصیِ (کنکور) شرکتکنندگانِ نوبتِ اول و دومِ این آزمون؛ جمعه ۲۵ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری در دسترس قرار گرفت.
بر اساس اعلام سازمان سنجش؛آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند حداکثر تا پایان امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در حساب کاربری خود مشخص کنند، در غیر اینصورت، گروه آزمایشی اصلیِ آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار میگیرد.
داوطلبان چنانچه مغایرتی در اطلاعات ارائه شده مشاهده کنند، لازم است مطابق موارد زیر اقدام کنند:
الف: درخواست اصلاح موارد خود را از طریق لینک darkhast.sanjesh.org با ضمیمه کردن تصاویر شناسنامه و کارنامه نهایی سه سال آخر تحصیلی دوره متوسطه به سازمان سنجش ارسال کنند تا اطلاعات آنها بررسی شود.
ب: چنانچه سهمیه ثبتنامی متقاضی در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، سهمیه ایثارگران (۵ درصد یا ۲۵ درصد) بوده ولی در کارنامۀ اعلامِ نتیجه "مناطق" درج شده، لازم است برای بررسی وضع سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴به ارگان مربوط مراجعه و پیگیری کنند، پس از این مرحله، افراد واجد شرایط از طریق نهاد مربوط، به سازمان سنجش اعلام خواهند شد.
همچنین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از راهانداری سامانه مجازی انتخاب رشته متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد.
رضا محمدی درباره تسهیلات پیشبینی شده برای انتخاب رشته متقاضیان گفت: سازمان سنجش با شعار مشاورهای مطمئن، مستند و با کمترین هزینه و بمنظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامههای ضبط شده بدست کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد دستکاری و جعل کارنامه و نتایج آزمون هشدار داد و خاطرنشان کرد: هرگونه دستکاری در کارنامه اولیه منتشر شده در سامانه جامع آزمون سراسری جرم و استفاده از سند مجعول تلقی میشود و مستوجب مجازات و پیگیری قانونی است. طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه جرم است و افرادی که این کار را انجام دهند متخلف محسوب میشوند و حتما با آنها برخورد میشود. وی افزود: برخی از افراد کلاهبردار با دریافت وجه کارنامههای جعلی طراحی میکنند در حالی که چنین کارنامهای با چنین درصدی و نمرهای وجود خارجی ندارد لذا هشیاری متقاضیان و خانوادههای آنان این شیوه کلاهبرداری را خنثی خواهد کرد.