معاون اجتماعی پلیس راهور فراجا با اشاره به استمرار تردد زائران در محور مهران گفت: امسال ترددهای اربعینی روانتر و ایمنتر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیروس حسنزاده، معاون اجتماعی پلیس راهور فراجا با اشاره به تداوم تردد زائران در محور مهران ایلام، از همکاری و همراهی رسانهها در اطلاعرسانی و ارتقای ایمنی سفرهای اربعین تقدیر کرد.
وی در حاشیه بازدید از وضعیت ترافیکی محور مهران به ایلام گفت: همانطور که مشاهده میشود، ورود زائران عزیز به کشور همچنان ادامه دارد و مأموریت ترافیکی پلیس راهور هنوز به پایان نرسیده است. همکاران ما در سراسر مرزهای اربعینی همچنان مشغول انجام مأموریتهای خود هستند.
معاون اجتماعی پلیس راهور با بیان اینکه آگاهیبخشی به زائران یکی از اهداف اصلی پلیس در ایام اربعین بوده است، افزود: حدود سه تا چهار هفته پیش، اقدامات گستردهای را از طریق رسانههای دیداری، شنیداری و تبلیغات محیطی آغاز کردیم و خوشبختانه مردم عزیز نیز با ما همکاری و همراهی خوبی داشتند. این موضوع باعث شد امسال ترددها نسبت به سالهای گذشته هم روانتر و هم ایمنتر انجام شود.
وی ادامه داد: البته تحقق این امر تنها با تلاش پلیس امکانپذیر نبود. رسانهها، چه صداوسیما از طریق تلویزیون و رادیو، چه خبرگزاریها و مطبوعات و چه رسانههای فضای مجازی که نقش پررنگی در اطلاعرسانی دارند، کمک شایانی در این مسیر به پلیس کردند.
سرهنگ حسنزاده در پایان با قدردانی از همه رسانهها تصریح کرد: از همه عزیزان در حوزه رسانه، اعم از رسانههای دیداری و شنیداری، خبرگزاریها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی، صمیمانه تشکر میکنم که پلیس را در انجام این وظیفه خطیر یاری کردند.