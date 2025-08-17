پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی در استان ۲۲ ساخت گاه آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حمید ساعد پناه افزود: مجوز ساخت این نیروگاهها از دستگاههای مربوطه همچون منابع طبیعی و اراضی کشاورزی استان گرفته شده و شرکت ساتبا «سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران» نیز در این زمینه سرمایهگذار معرفی کرده است.
وی پیش بینی کرد این نیروگاه با ظرفیت ۶۶ مگاوات، تا پایان سال به بهره برداری برسد.
حمید ساعدپناه افزود: بیش از سه هزار نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی پشت بامی نیز با حمایت کمیته امداد و بهزیستی در هرمزگان نصب شده است که بخشی از نیاز برق خانگی را تامین میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به توسعه و ترویج استفاده از منابع انرژی پاک و پایدار در استان گفت: هرمزگان استانی آفتابی و مناسب برای ساخت نیروگاههای خورشیدی است و از سرمایهگذاران فعال در حوزه انرژی خورشیدی برای ساختگاههای جدید حمایت میکنیم.
ساعدپناه افزود: بین ۸۰ تا صد مگاوات برق هم در مناطقی از هرمزگان صرف تولید رمز ارزهای غیرمجاز میشود.
وی از شهروندان خواست اماکن مشکوک به فعالیت دستگاههای غیرمجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا سامانه TAVANIR.ORG.IR اعلام، و به ازای گزارش هر ماینر ۱۰ میلیون ریال جایزه دریافت کنند.
هرمزگان ۸۰۳ هزار مشترک برق دارد که از این شمار ۶۵۳ هزار مشترک خانگی، ۹۵ هزار تجاری، ۱۰ هزار کشاورزی، ۳۸ هزار عمومی و اداری و دو هزار و ۶۰۰ مشترک صنعتی است.