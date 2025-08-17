پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش، کیفیت هوا در شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب در وضعیت بحرانی، قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمانشاه، دکتر ایمانی از کلیه افراد به ویژه افراد حساس شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی از منزل خارج نشوند.
ورزشکاران در شرایط بحرانی آلودگی هوا از ورزش در فضای باز به خصوص حاشیه بزرگراهها اجتناب کنند و کوهنوردان از کوهنوردی خوداری نمایند.
حضور در پارکها و پیاده روی در شرایط ناسالم آلودگی هوا، صورت نگیرد چرا که مضرات و خطرات پیاده روی و حضور در پارک در شرایط آلودگی شدید هوا، بیش از منافع آن میباشد.
تردد خودروهای شخصی کاهش یابد و در صورت استفاده از خودرو ضمن استفاده ازماسک مناسب، شیشهها را بالا نگهدارید.
درصورت لزوم به خروج از منزل یا محل کار، حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید.
کارکنانی که به واسطه شغلی، بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند، مثل پلیس راهور، حتما از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک با ویژگیهای فوق استفاده کنند.
حتی الامکان از مصرف سیگار و قلیان خودداری کنید.
مصرف شیر، ماست کمچرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات را برای دفع سموم از بدن افزایش دهید.
تا برگشت هوا به شرایط مطلوب، از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود خودداری کنید.
در صورت مواجهه با تنگی نفس و هر گونه ناراحتی قلبی- عروقی، سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید.
حتی الامکان در روزهای با آلودگی هوا از گردش در طبیعت خودداری نمایید.