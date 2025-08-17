پخش زنده
فرماندار خرمآباد گفت:روستای گوشه شهنشاه قابلیت جذب گردشگر و رونق گردشگری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرماندار خرمآباد گفت: روستای گوشه شهنشاه خرم آباد با ویژگیهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی خاص خود، جاذبههایی را ارائه میدهد که میتواند گردشگران را به خود جذب کند و موجب توسعه پایدار و جذب سرمایهگذار شود.
نورالدین درمنان در بازدید از روستای گوشه شهنشاه با تأکید بر رفع مشکلات مردم به ویژه در روستاها افزود: آنتندهی گوشیهای همراه، اجرای طرح هادی، طرح مسکن و کمبود آب شرب از جمله مشکلات مردم روستای گوشه شهنشاه است که مقرر شد مسائل و مشکلات این روستا بررسی و رفع شود.
فرماندار خرمآباد بیان کرد: جذب گردشگر در روستا نیازمند اقامتگاههای بومگردی، رستورانها و جادههای مناسب است و این زیرساختها باید به گونهای طراحی شوند که با حفظ هویت روستا و محیط زیست هماهنگ باشند.
درمنان افزود: مرمت و احیای کاروانسرای گوشه شهنشاه با مشارکت میراث فرهنگی و بخش خصوصی موجب جذب گردشگران به این منطقه خواهد شد.
کاروانسرای گوشهشهنشاه خرم آباد از بناهای معماری دوره صفوی است و در کنار مقبره شجاعالدین خورشید از امرای اتابکان لر کوچک قرار گرفته است.