پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در واپسین روزهای مرداد، ملت بزرگ ایران بار دیگر اوراق زرین ایثار و مقاومت را ورق زد؛ در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، چشمهای مشتاق میهن اسلامی به نور بازگشت غرورآفرین آزادگان روشن شد؛ دلیرمردانی که در تاریکترین روزها، جان و ایمان خویش را بیهیچ کاستی در راه خدا تقدیم کردند و با صلابت عهد و پیمان خویش را پاس داشتند.
آزادگان، الگوهای صبر و استقامتاند؛ الماسهایی درخشان که در سختترین شکنجهها صیقل خورده و با عزت و سربلندی به آغوش وطن بازگشتند. آنها سفیران عزت، آزادگی و پایمردی ملت ایران در قلب دشمن بعثی بودند. بازگشت این عزیزان، نه فقط لحظهای از پیروزی بر زنجیر اسارت، که گسستن زنجیرههای یأس و ظهور فصلی نو از امید و افتخار ملی بود. آنها با ایمان و صلابت، تاریخ مقاومت را بازنویسی کرده و نقطه عطفی برای ملت به سوی استقلال، عزت و بالندگی شدند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت این روز پر افتخار که نماد ایستادگی و پایمردی است به یکایک این عزیزان و خانوادههای مکرم ایشان تبریک گفته و بر ترویج و گسترش فرهنگ ایستادگی و مقاومت که امروز مهمترین آموخته ملت ما و مهمترین درس ایستادگی در برابر زورگویان عالم است تاکید مینماید.