به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: پژوهشگران این دانشگاه موفق به تولید کپسول گیاهی جدیدی برای درمان یبوست پس از جراحی‌های ارتوپدی شدند که می‌تواند جایگزینی ایمن و کم‌عارضه برای ملین‌های شیمیایی باشد.

دکتر غلامعلی حمیدی با بیان اینکه ترکیبات این کپسول شامل سنا، رازیانه، آلوئه‌ورا، زیره سیاه و گشنیز است افزود:در مطالعه بالینی انجام شده در این دانشگاه عوارض جانبی قابل توجه در بیماران مصرف‌کننده مشاهده نشد.

محمد زارعی از مجریان اصلی طرح گفت: این دستاورد، گامی مهم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت و کاهش وابستگی به دارو‌های شیمیایی است.

این فرآورده گیاهی با شماره ثبت ۴۰۰۱۹۰ و با همکاری محمدرضا زارعی، ندا میرباقر و حسین اکبری تولید شده است.