به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: چهار گروه سرود از کانون‌های فرهنگی هنری شهرستان میناب استان هرمزگان به مرحله پایانی سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» راه یافت.

فرخنده جلالی افزود: گروه سرود پسران سقای حسین (ع) کانون فرهنگی هنری سقای حسین (ع) روستای حکمی، گروه سرود پسران آسمان هشتم کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی، گروه سرود دختران آوای میناب کانون فرهنگی هنری ولیعصر (عج) و گروه سرود پسران کُوُش کانون فرهنگی هنری شهید عمرانی میناب چهار گروه سرودی هستند که با ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره، به بخش پایانی این رخداد فرهنگی هنری راه یافتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ادامه داد: در مجموع ۱۰ گروه سرود موفق به کسب جواز حضور در بخش رقابتی شدند که از این تعداد، چهار گروه متعلق به هرمزگان است.

وی با بیان اینکه سومین دوره جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» به‌منظور ترویج فرهنگ نماز جمعه و ارتقای مفاهیم ملی هم‌چون مقاومت اسلامی، سبک زندگی اسلامی و ایران هم‌دل در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار می‌شود، اضافه کرد: این جشنواره شامل بخش‌های رقابتی سرود فارسی و محلی، تولیدات استودیویی و رأی مردمی است.