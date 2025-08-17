پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز احداث مخزن ذخیره ۲ هزار مترمکعبی در سنگان دشتیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز احداث مخزن ذخیره ۲ هزار مترمکعبی در سنگان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین پایدار آب روستاهای منطقه ریمدان و سنگان در شهرستان دشتیاری در دست ساخت است.
فرهاد سرگلزایی در بازدید از عملیات طرح ساخت مخزن ذخیره آب در سنگان گفت: این طرح بخشی از برنامههای آبرسانی زیرمجموعه سد پیشین است و با تکمیل خطوط انتقال اصلی جدید خدمات آبرسانی به روستاهای منطقه به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: در شرایط کنونی، روستاهای ریمدان و سنگان عمدتاً از چاههای سولدانها و بخشی نیز از خط انتقال فولادی شیرگواز به صورت بهداشتی تأمین آب میشوند که پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش منطقه نیست.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود مخزن ذخیره سنگان تا پایان سال تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شود.
وی همچنین به نقش مخازن ذخیره در شبکه تأمین آب اشاره کرد و گفت: مخازن با تعدیل جریان و فشار آب در مواقع اضطراری مانند قطعیهای مقطعی یا افت فشار، نقش اساسی در تداوم آبرسانی ایفا میکنند.