بیست و ششم مرداد، سالروز بازگشت آزادگان جنگ
آزادگان وطن، پیام آوران انقلاب و دفاع مقدس
بیست و ششم مرداد ۱۳۶۹ اسرای ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله پس از سالها از بند رژیم بعث عراق آزاد و به میهن بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بازگشت و آزادی اسرا شیرینترین ایام و دوران بعد از جنگ تحمیلی نامیده میشود؛ رزمندگانی که با ایمان قلبی و با شور به میدان رفتند و مجاهد فی سبیل الله به میهن بازگشتند.
اسارت شان در زندانهای رژیم بعث با درد و رنجهای فراوان همراه شد، اما در مقابل فشار، تحقیر و شکنجه تسلیم نشدند و پایدار کردند.
آزادگان جنگ، رزمندگانی هستند که در سختترین روزها در دفاع از کشور پیشتاز بودند در همان روز اول بازگشت هم با امام امت پیمان پایداری بستند.
