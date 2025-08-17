به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بازگشت و آزادی اسرا شیرین‌ترین ایام و دوران بعد از جنگ تحمیلی نامیده می‌شود؛ رزمندگانی که با ایمان قلبی و با شور به میدان رفتند و مجاهد فی سبیل الله به میهن بازگشتند.

اسارت شان در زندان‌های رژیم بعث با درد و رنج‌های فراوان همراه شد، اما در مقابل فشار، تحقیر و شکنجه تسلیم نشدند و پایدار کردند.

آزادگان جنگ، رزمندگانی هستند که در سخت‌ترین روز‌ها در دفاع از کشور پیشتاز بودند در همان روز اول بازگشت هم با امام امت پیمان پایداری بستند.