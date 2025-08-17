به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ این فرماندهی ضمن هماهنگی با مراجع قضایی در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های پلاک مخدوش و حامل کالای قاچاق در حین گشت زنی در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مشکی رنگ مشکوک و آن را متوقف کردند.

گرجیان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد ۲۲ گونی زغال قاچاق جمعاً حدود ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی بوده کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه تولید زغال به روش سنتی سبب آسیب‌های فراوان به محیط زیست می‌شود، ادامه داد: در همین خصوص راننده خودرو بعنوان متهم به همراه اموال کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل منابع طبیعی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ گرجیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک تخریب محیط زیست و همچنین کالا و

قاچاق از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.