محموله ۴۴۰ کیلوگرمی زغال قاچاق به همت پلیس شهرستان بویراحمد در جاده یاسوج-شیراز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ این فرماندهی ضمن هماهنگی با مراجع قضایی در اجرای طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و حامل کالای قاچاق در حین گشت زنی در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مشکی رنگ مشکوک و آن را متوقف کردند. گرجیان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد ۲۲ گونی زغال قاچاق جمعاً حدود ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی بوده کشف و ضبط گردید. فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه تولید زغال به روش سنتی سبب آسیبهای فراوان به محیط زیست میشود، ادامه داد: در همین خصوص راننده خودرو بعنوان متهم به همراه اموال کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل منابع طبیعی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد. سرهنگ گرجیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک تخریب محیط زیست و همچنین کالا و ارزقاچاق از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.