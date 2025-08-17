پخش زنده
مصاف تیمهای البرز و زاگرس در پنجمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، با برتری زاگرس در ضربات پنالتی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی تیمهای هاکی روی یخ البرز و زاگرس شنبه ۲۵ مرداد در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد. محمد قاضی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و باشگاههای استقلال و پرسپولیس مراسم نمادین آغاز بازی را برگزار کرد.
در این دیدار، دو تیم در وقتهای معمول به تساوی ۴ – ۴ رضایت دادند. برای زاگرس عرشیا غفوری ۲ و امیرحسین مرادیان و رهام میربابایی گل زدند و گلهای البرز را ابوالفضل فرجی ۲ و یونس ناقلی و احمد ربیعی به ثمر رساندند.
در ادامه، کار به وقتهای اضافی کشیده شد که گلی به ثمر نرسید و در ضربات پنالتی؛ عرشیا غفوری لژیونر هاکی روی یخ کشورمان در مجارستان، برای زاگرس گل زد تا شاگردان علیرضا مهدوی هر سه بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارند.
ایمان رستگار نسب، عباس دهقانی و مرتضی پاسدار قضاوت بازی را برعهده داشتند و علی صحرایی و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند.
در ادامه این رقابتها پنجشنبه ۳۰ مرداد تیمهای البرز و آذرخش به مصاف هم میروند.