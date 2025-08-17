به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سنجش و امتحانات اداره کل آموزش‌وپرورش مازندران از تغییر ساعت آغاز آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.

اسماعیلی گفت: با توجه به درخواست وزارت نیرو و در راستای پایداری تأمین انرژی در مراکز برگزاری امتحانات، زمان شروع فرآیند آزمون‌های نهایی از ساعت ۷ صبح به ۶:۳۰ تغییر یافته است.

وی افزود: بر این اساس کلیه داوطلبان موظفند حداکثر تا ساعت ۶:۳۰ صبح در حوزه امتحانی حاضر شوند.

رئیس سنجش و امتحانات اداره کل آموزش‌وپرورش مازندران تأکید کرد: همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای داوطلبان در روز آزمون الزامی است.