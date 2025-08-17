پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریالی یک شرکت در تهران به دلیل ثبت نکردن معاملات در سامانه تجارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران به پرونده تخلف ثبت نکردن فروش ۳۹ هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.
سیدیاسر رایگانی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به اسناد موجود در پرونده اتهام ثبت نکردن فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین برای بهای مال از دست رفته، پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی تعیین کرد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ، شعبه با توجه اینکه قاچاق را شخص حقوقی انجام داده، شرکت متخلف را به پرداخت ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سیدیاسر رایگانی افزود: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.