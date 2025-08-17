به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران به پرونده تخلف ثبت نکردن فروش ۳۹ هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

سیدیاسر رایگانی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به اسناد موجود در پرونده اتهام ثبت نکردن فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین برای بهای مال از دست رفته، پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی تعیین کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ، شعبه با توجه اینکه قاچاق را شخص حقوقی انجام داده، شرکت متخلف را به پرداخت ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سیدیاسر رایگانی افزود: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.