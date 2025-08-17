به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی رضوی با اشاره به این نکته که مقوله نگهداشت فضای سبز و صیانت از چشم انداز‌های بصری در محلات از زمره اولویت‌های کاری مدیریت شهری تلقی می‌شود، اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این حوزه، احداث مخازن بتنی یک هزار متر مکعبی در مراکز تفرجگاهی بعنوان سر فصل‌های زیر ساختی اجرائی و بوستان گلستانه در محله بهداشت بعنوان نخستین محل برای ایجاد این پروژه برگزیده شد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این مخزن بتنی یک هزار متر مکعبی، من بعد روند ذخیره سازی آب برای آبیاری فضای سبز بهبود و در مواقع لزوم خللی در آبیاری گونه‌های گیاهی و همچنین سایر مصارف شهروندان در بوستان‌ها ایجاد نمی‌شود.

به گفته این مقام مسئول، تسری احداث مخازن بتنی یک هزار متر مکعبی در بوستان‌ها و مراکز تفرجگاهی در برنامه‌های سالجاری این حوزه قرار دارد.