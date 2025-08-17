به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رمضانی سرپرست اداره کل غله مازندران در حاشیه جلسه تخصیص سهمیه گندم کارخانجات آرد استان مازندران برای شهریورماه به خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۸۱ هزار تن گندم از کشاورزان مازندرانی خریداری شده و تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است. میزان پرداختی انجام‌شده بالغ بر یک‌هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان می‌باشد.

او همچنین به جزئیات پرداختی‌ها اشاره کرد و افزود: کشاورزانی که تا پایان خردادماه محصول خود را تحویل مراکز خرید داده و اسناد مربوطه در سامانه بانک عامل ثبت گردید، تاکنون ۹۰ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

رمضانی گفت: تحویل‌دهندگان گندم در بازه زمانی اول تا ۲۱ تیرماه، ۷۵ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

او افزود: کشاورزانی که از ۲۲ تیر تا ۲۱ مرداد محصول خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند نیز تاکنون ۵۰ درصد مطالبات خود را دریافت نموده‌اند.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع مدیریت شبکه توزیع آرد و الزام ثبت فروش و خروج آرد از کارخانه در سامانه مربوطه بررسی شد. براین اساس تاکید شد با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه جابجایی آرد خارج از سامانه، به منزله قاچاق تلقی خواهد شد و کارخانجات و شرکت متولی حمل مکلف به رعایت دقیق این مقررات هستند.

سرپرست اداره کل غله مازندران همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آرد تولیدی و نقش آن در رضایتمندی نانوایان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

او گفت: کیفیت آرد تولیدی و میزان رضایتمندی نانوایان از عملکرد کارخانه‌ها، به طور مستقیم در تخصیص سهمیه گندم یارانه‌ای به کارخانجات تأثیر خواهد داشت. کارخانه‌هایی که بتوانند کیفیت مطلوب‌تر و پاسخگویی بهتری ارائه دهند، سهم بیشتری از گندم یارانه‌ای دریافت خواهند کرد.

در این جلسه تاکید گردید که کارخانجات آرد در خط مقدم پاسخگویی به خبازان قرار دارند و باید براساس تصمیمات متخذه شماره تماس مستقل در اختیار خبازان استان قرار گیرد.

از دیگر مصوبات این جلسه، تعیین حداقل میزان ذخیره‌سازی آرد در انبار‌های کارخانجات در راستای اجرای مصوبات پدافند غیرعامل بود. طبق تصمیمات اتخاذشده، هر کارخانه موظف است به طور میانگین آرد مورد نیاز حداقل ۳ تا ۴ روز تولید خود را ذخیره کرده و معادل ۱.۵ روز تولید را به صورت کیسه‌گیری‌شده در انبار نگهداری کند تا از بروز اختلال در تأمین نیاز نانوایان جلوگیری شود.

این جلسه با محوریت تقویت نظارت بر زنجیره تولید و توزیع آرد، بهبود کیفیت تولیدات کارخانجات، افزایش رضایتمندی نانوایان و ساماندهی نظام حمل و توزیع برگزار شد. مسئولان حاضر تأکید کردند که تداوم این جلسات، علاوه بر ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، صنفی و کارخانجات آرد، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات احتمالی و افزایش شفافیت در شبکه توزیع ایفا کند.