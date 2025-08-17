معاون سرمایه‌گذاری ساتبا گفت: طی هفته آینده احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ مگاواتی که تمامی زیر ساخت‌های آن فراهم شده است، در استان آذربایجان شرقی آغاز خواهد شد، همچنین یک نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی هم در این استان در دست برنامه است که به زودی مرحله احداث آن تمام خواهد شد.

جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما گفت: یکی از ویژگی‌های بارز نیروگاه‌های تجدیدپذیر بی تردید امکان تولید پراکنده و همچنین تولید برق در محل مصرف است، با رعایت این ویژگی‌های های مهم در حال احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر عمدتا به صورت خورشیدی و بادی در تمامی استان‌های کشور هستیم.

وی ادامه داد: امروز در محل استانداری آذربایجان شرقی مصوب شد که طی هفته آینده احداث ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که تمامی زیر ساخت‌های آن فراهم شده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد همچنین یک نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی هم در این استان در دست برنامه است که به زودی مرحله احداث آن تمام خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا بیان کرد: قرار است نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی سهم خودشان را در سبد تأمین برق کشور به درستی ایفا کند و ما از سرمایه‌گذارن بخش خصوصی استقبال خواهیم کرد.