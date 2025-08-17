معاون توسعه مدیریت و منابع استان آذربایجان غربی بر لزوم توجه ویژه به توسعه روستا‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خضر کاک‌درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی که به شهرستان چایپاره رفته بود در دیدار فرماندار این شهرستان گفت: توسعه همه جانبه روستا‌ها علاوه بر اینکه سبب رفاه و آسایش مردم روستا‌ها می شود به علت عدم کوچ و مهاجرت روستائیان به شهر‌ها از بروز مشکلات و آسیب‌های بعدی در شهر‌ها نیز جلوگیری می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی در این دیدار بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بین استانداری و فرمانداری‌ها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید از پتانسیل‌های استان برای حل نشکلات شهرستان‌ها بیشتر استفاده کنند.

همچنین، در این نشست، مسائل و مشکلات مرتبط با فرمانداری این شهرستان از جمله کمبود نیروی انسانی در فرمانراری و بخشدارب‌های شهرستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است این دیدار در راستای بررسی و هماهنگی در امور توسعه‌ای و مسائل مرتبط با فرمانداری چایپاره انجام شده بود.