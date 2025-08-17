به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی‌وپنجمین دوره رقابت‌های شطرنج بانوان قهرمانی کشورمان (انتخابی تیم ملی)، شنبه ۲۵ مرداد با برگزاری دو دور رقابت پیگیری شد.

در دور سوم این مسابقات مدعیان در میز‌های اول و دوم مقابل حریفان خود به نتیجه تساوی رضایت دادند.

در میز یک رقابت‌ها، استاد بین المللی بانوان آناهیتا زاهدی‌فر (۲۱۵۹) مقابل نفس نوری نژاد (۱۹۰۵) متوقف شد.

در میز دو نیز استاد فیده بانوان ستایش کریمی (۲۱۱۸) مقابل هستی خسروی (۱۹۳۲) به نتیجه تساوی رضایت داد.

همچنین در میز سه، استاد بین المللی بانوان پروا بهزاد نظیف (۲۰۹۰) مقابل سیده ملیحه احمدی (۱۸۸۴) به پیروزی رسید.

دور چهارم این مسابقات از ساعت ۱۷ امروز ۲۶ مرداد پیگیری می‌شود.

این رقابت‌ها در ۹ دور به روش سوئیسی ادامه خواهد داشت.