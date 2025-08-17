به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در قرارگاه حمل و نقل زائران در پایانه شهید رئیسی اظهار داشت: فعالیت دو نانوایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تمام ظرفیت ادامه داشته باشند و موکب های پایانه شهید رئیسی تقویت شوند.