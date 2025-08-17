فعالیت موکب های پایانه شهید رئیسی تا پایان دوشنبه
استاندار ایلام گفت: موکب های اصلی پایانه شهید رئیسی تا پایان روز دوشنبه فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در قرارگاه حمل و نقل زائران در پایانه شهید رئیسی اظهار داشت: فعالیت دو نانوایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تمام ظرفیت ادامه داشته باشند و موکب های پایانه شهید رئیسی تقویت شوند.
وی بر استمرار فعالیت قرارگاه آب تاکید کرد و افزود: توجه به امورات فرهنگی در اربعین نیز بسیار مهم است.
استاندار ایلام عنوان کرد: برای پاکسازی محوطه پایانه شهید رئیسی، هم شهرداری مهران و هم شهرداریهای معین با تمام ظرفیت در پایانه برکت فعال باشند.
کرمی با تاکید بر توزیع غذا و مشارکت هلال احمر در همیاری به موکب های پایانه شهید رئیسی گفت: موکب های پایانه شهید رئیسی تا پایان روز دوشنبه فعالیت دارند.