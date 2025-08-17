به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور گرامیداشت شهدای اقتدار در بخش بانوان با حضور ۹۷ ورزشکار از امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، چادرملو اردکان، مس کرمان، ستارگان البرز و آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

این رقابت‌ها امروز و فردا در مرحله نخست پیگیری خواهد شد.