استاندار تهران با اشاره به مصوبه قانونی نوسازی تجهیزات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، این طرح را فرصتی بزرگ برای ارتقای بهرهوری و کاهش آلودگی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات ۳۸ لکه صنعتی استان تهران، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی برای ساماندهی ۲۰ هزار واحد صنعتی فاقد مجوز پایتخت ضروری و سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان است.
وی با انتقاد از وضعیت برخی واحدهای تولیدی غیراستاندارد، خواستار نظارت دقیقتر و نوسازی تجهیزات برای بهبود بهرهوری و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی شد.
معتمدیان عنوان کرد: برای ساماندهی لکههای صنعتی، باید بانک اطلاعاتی دقیقی از واحدهای تولیدی مجاز و غیرمجاز، صنفی، خدماتی و صنعتی تهیه شود.
وی با اشاره به بازدید خود از برخی واحدهای تولیدی در شهرستانهای استان افزود: وضعیت برخی سولهها در این مناطق غیرقابل قبول است، این واحدها با استفاده از کورههای سنتی و روشهای غیراستاندارد تولید میکنند که نهتنها بهرهوری ندارند، بلکه سلامت مردم و کارکنان را به خطر میاندازند.
استاندار تهران با تأکید بر نقش نظارتی حاکمیت گفت: وظیفه ما بهعنوان حاکمیت، نظارت بر این واحدهاست، در حال حاضر حدود ۲۰ هزار واحد تولیدی بدون نظارت کافی فعالیت میکنند که باید ساماندهی شوند.
وی افزود: تولید به هر قیمتی پذیرفتنی نیست، واحدهای تولیدی باید استاندارد شوند و تحت کنترل ضوابط زیستمحیطی و قانونی قرار گیرند تا سلامت مردم و کارکنان تضمین شود.
مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به مصوبه قانونی برای نوسازی تجهیزات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، اظهار داشت: این مصوبه فرصت بزرگی برای واحدهای تولیدی محسوب میشود، امتیازات ویژهای برای نوسازی و استفاده از فناوریهای بهروز در نظر گرفته شده و باید از این فرصت استفاده کرد.
معتمدیان از فرمانداران، شهرداران و نمایندگان خواست تا با معرفی واحدهای تولیدی و همکاری حداکثری، فرآیند صدور پروانهها و تأمین زیرساختهایی مانند آتشنشانی و تصفیهخانه فاضلاب را تسهیل کنند.
استاندار تهران با انتقاد از وضعیت کنونی برخی لکههای صنعتی بیان کرد: واحدهای آلاینده در پایتخت بدون نظارت رها شدهاند، محیط زیست حق دارد این واحدها را تعطیل کند، اما ما باید با الزامات قانونی، آنها را به سمت استانداردسازی هدایت کنیم.
وی تصریح کرد: فرمانداریها و دستگاههای مربوطه باید در چارچوب قانون همکاری کنند تا مشکلات زیرساختی مانند آب، برق و فاضلاب این واحدها برطرف شود.
معتمدیان با اشاره به مصوبات پیشین از سال ۱۳۸۹ و تشکیل موسسهای برای پیگیری امور تولیدکنندگان، اظهار داشت: با وجود مصوبات متعدد، برخی اقدامات زمین ماندهاند چنانکه از سال ۱۴۰۲، پروندههایی برای تعیین تکلیف حریم لکههای صنعتی تشکیل شده، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نشده است.
وی از تولیدکنندگان خواست تا با همکاری دستگاههای نظارتی، این فرآیند را تسریع کنند و بیان کرد: ما بهعنوان استانداری، شخصاً وارد این موضوع شدهایم تا به نتیجه برسیم.
استاندار تهران با اشاره به مشکلات زیستمحیطی مانند تولید روزانه زیاد پسماند توسط برخی واحدها، گفت: این وضعیت بدون حمایت دستگاهها قابل ادامه نیست، تولیدکنندگان در شرایط سختی هستند و ما باید با ارائه زیرساختها و حمایتهای قانونی، از آنها پشتیبانی کنیم.
معتمدیان همچنین به قیمتگذاری زمینهای لکههای صنعتی اشاره کرد و افزود: قیمتگذاریهای کلان برای تولیدکنندگان بدون زیرساخت قابل پرداخت نیست و باید در این نرخها بازنگری صورت بگیرد.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت نوسازی ماشینآلات و افزایش بهرهوری، اظهار داشت: نوسازی واحدها به کاهش هزینههای انرژی و نیروی انسانی و افزایش توجیه اقتصادی منجر میشود.
وی از فرمانداران و شهرداران خواست تا جلسات منظمی برای رفع موانع برگزار کنند و افزود: هر کجا نیاز به هماهنگی یا رفع مشکل باشد، ما آماده همکاری هستیم مصوبات باید عملیاتی شوند و نباید اجازه دهیم این مسائل سالها بدون نتیجه باقی بمانند.
معتمدیان در پایان از همراهی تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: با همکاری همه بخشها، از جمله محیط زیست، امور اراضی و ادارات کل، میتوانیم لکههای صنعتی را ساماندهی کنیم، این اقدام نهتنها به نفع تولیدکنندگان، بلکه به نفع سلامت و اقتصاد پایتخت است.
وی تأکید کرد: جلسات مستمر برگزار خواهد شد و ما متعهد هستیم که این مسائل را به سرانجام برسانیم.