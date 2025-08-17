پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت:مرزنشینان استان باید حداکثر استفاده از مزایای قانونی تجارت مرزی را ببرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پنجمین جلسه شورای دستگاههای نظارتی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، استاندار آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و حدود ۳۰ نفر از مدیران استانی در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی یک مرجع نظارتی حمایتی است که که وظیفه نظارتی دارد ولیکن سیاست این شورا در مسیر کمک به مدیران است.
عتباتی افزود در شورای دستگاههای نظارتی پس از بررسی دقیق موضوعات، مجوزهایی به مدیران اعطا میگردد تا با طیب خاطر و بدون دغدغه کار را انجام دهند.
مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد اعضای شورا در حمایت از مدیران دلسوز، کاری، جسور و شجاع است که در چارچوب قوانین امور را پیش میبرند.
رئیس کل با اشاره به جایگاه و توانمندی مدیریت اجرایی استان گفت همت همه بر آن است که در این فرصت طلایی برای رشد و توسعه استان قدمهای موثر بردارند و پتانسیلهای موجود در استان را تبدیل به فرصتهای مناسبی کنند که نتیجه بخش و اثر گذار باشد و ماحصل آن توسعه اقتصادی استان و افزایش سرمایههای اجتماعی باشد.
عتباتی با اشاره به وسعت مرزهای استان و لزوم توجه به مرزنشینان گفت:مرزنشینان استان باید حداکثر استفاده از مزایای قانونی تجارت مرزی را ببرند و در این خصوص شرایط و لوازم بهرهمندی باید برای ایشان فراهم شود که یکی از این لوازم مبارزه با قاچاق کالا از طریق حمایت از تجارت مرزی میباشد.