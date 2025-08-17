صداوسیمای استان مرکزی دوره ویژه بازیگری رادیویی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صدا، دنیایی تازه میسازد.
برای ورود به دنیای بازیگری و بهرهمندی از آموزش توسط اساتید با تجربه، تا ۳۰ام مرداد برای ثبتنام فرصت دارید.
دوره ویژه بازیگری رادیویی همراه با تخفیف و به صورت نقد و اقساط برگزار میشود.
مدرک معتبر با مهر و امضای صداوسیما، همراه با تمرین عملی و اجرای نمایشهای صوتی و همچنین ارائه پیشنهاد همکاری به استعدادهای برتر، از مزایای این دوره است.
ظرفیت ثبت نام فقط به تعداد ۲۵ نفر است.
دوره از ۱ام شهریور شروع خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به کانال آموزشگاه شهید علیرضا شاملو صداوسیمای استان مرکزی در پیامرسان ایتا به نشانی: https://eitaa.com/akademi_tv_aftab مراجعه کنید.
شماره تلفن گویای: ۰۸۶۰۹۱۰۱۰۳۱۰ نیز راهنمای علاقهمندان است.