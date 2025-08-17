کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: از فردا تا پایان هفته، آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایش دما و استقرار هوای گرم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اعلام کرد: امروز نیز به دلیل گذر امواج و نفوذ زبانه‌های پرفشار، شاهد جریانات شمالی خواهیم بود و احتمال رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق استان در بعد از ظهر امروز وجود دارد.

وی افزود: با این حال، از فردا، دوشنبه، تا پایان هفته، وضعیت جوی استان پایدار شده و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: جریانات هم به تدریج جنوبی شده و روند افزایش دما و استقرار هوای گرم در سطح منطقه آغاز خواهد شد.

آخوندی همچنین اشاره کرد که هشدار سطح زرد برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی در این دوره هوای گرم صادر شده است و توصیه‌ می‌شود که شهروندان در مصرف آب و برق مدیریت لازم را داشته باشند.