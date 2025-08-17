دبیر جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران گفت:۳۱ مرداد آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره در لرستان است.

یه گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ دبیر جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران گفت:جشنواره ی ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران با محوریت وحدت، همدلی، ایران‌دوستی و بازتاب هنر مقاومت در پی جنگ ۱۲ روزه هشتم شهریور ماه امسال در خرم‌آباد برگزار می شود.

آرش فروغی با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو بخش کارتون موضوعی و کاریکاتور چهره افزود: آثار هنرمندان کشور و بخشی از هنرمندان بین‌المللی در نمایشگاه جشنواره ارائه خواهد شد و استادان برجسته، آثار ارسالی را داوری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، گفت: علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ۳۱ مردادماه جاری به نشانی eyirancartoon@gmail.com ارسال کنند.

جشنواره ی ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران از ۸ تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.