فناوران کشورمان با دستیابی به دانش‌فنی و بومی‌سازی سامانه مدیریت باتری‌خانه بی‌سیم (SPG)، توانستند با مانیتورینگ و کنترل شارژ باتری با افزایش طول عمر آنها برای تأمین برق اضطرای تجهیزات صنایع در هر لحظه، صحت لینک DC باتری‌خانه‌ها را تضمین کنند تا پیوستگی تغذیه حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، موسی آیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اعلام این مطلب و با بیان این‌که این محصول پس از اتمام عمر باتری‌های قبلی به سادگی به باتری‌های جدید متصل می‌شود، اظهار داشت : سامانه مانیتورینگ باتری برای باتری‌خانه‌ها و UPS در پست‌های انتقال و توزیع، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، تجهیزات مخابراتی و مکان‌هایی با باتری‌خانه اضطراری کاربرد دارد.

وی، با بیان این‌که باتری‌ها کلیدی‌ترین عنصر در عملکرد UPS‌ها و سیستم‌های ذخیره انرژی و برق اضطراری هستند، گفت: علت اصلی ۷۵ درصد از کار افتادن UPS ها، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی و یا برق اضطراری باتری‌ها هستند؛ بنابراین قابلیت اطمینان باتری‌ها در سیستم‌های الکتریکی کلیدی است و مانیتورینگ دقیق و با جزئیات حیاتی است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان این‌که سیستم مدیریت باتری تضمین‌کننده حداکثر پیوستگی تغذیه برای بار‌های مهم و بار‌هایی است که تغذیه آنها نباید با وقفه مواجه شود، در ادامه درباره مکانیسم افزایش طول عمر باتری‌ها توسط این محصول فناورانه گفت:، چون ارتباط مستقیم مدیریت باتری با مدار شارژ، این سیستم به‌وسیله بالانس باتری‌ها مانع از اضافه شارژ سلول‌ها می‌شود در نتیجه به افزایش طول عمر باتری منجر می‌شود.

آیتی، ادامه داد: سیستم مدیریت باتری، با تشخیص سریع خرابی یک باتری، مانع خرابی دیگر باتری‌ها می‌شود و با اندازه‌گیری پارامتر‌های محیطی مانند دما، رطوبت، شرایط محیطی مناسب برای کارکرد باتری‌ها بررسی می‌شود و در صورت وقوع شرایط نامطلوب، می‌توان تمهیدات مناسبی در نظر گرفت و هشدار‌های لازم ارسال شود.

وی، درباره ویژگی‌های این دستگاه گفت: مانیتورینگ در محل باتری، ساختار مدولار، تغذیه دائمی، مانیتورینگ دائمی، صرفه‌جویی در هزینه و قابلیت توسعه از ویژگی‌های سیستم مدیریت باتری است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تست و مانیتورینگ تک تک باتری‌ها به‌صورت دائمی در ۲۴ ساعت هفته، قابلیت اضافه کردن باتری بدون نیاز به سیم‌کشی دوباره و قابلیت بالانس باتری‌ها و افزایش طول عمر مفید هر باتری را از مشخصات کلیدی این سیستم فناوران برشمرد و افزود: مانتیورینگ و شارژ هوشمند، بالانس خودکار براساس ولتاژ و SOC، قابلیت اتصال نمایشگر محلی برای مانیتورینگ تک تک سل‌ها و شارژ و قابلیت مانیتورینگ پارامتر‌های محیطی باتری‌خانه از دیگر ویژگی‌های این محصول دانش‌بنیان است.

آیتی، گفت: امکان ارائه نرم‌افزار کامپیوتری برای مانیتورینگ، عملکرد ایزوله و به‌صورت بی سیم Wireless و این‌که قیمت این محصول یک پنجم نمونه خارجی است از مزایای این محصول بومی‌سازی شده توسط فناوران کشور است