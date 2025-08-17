به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین المللی جام لیوبومیر ایوانوویچ در شهر ملادنواتس صربستان برگزار شد و تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز بعنوان قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که با حضور کشتی گیرانی از کشور‌های مطرح دنیا از جمله صربستان، بلغارستان، مجارستان، قرقیزستان، سوئد، رومانی، کرواسی و بلاروس برگزار شد، محمدپویا اسدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، رضا قیطاسی در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدحسین استادمعمار در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طلا، ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرمهدی سعیدی نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم، یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ایوب حسینوند در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در رده بندی تیمی نیز ایران بعنوان قهرمانی این مسابقات رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که مسابقات آن به صورت دوره‌ای برگزار شد، محمدپویا اسدی در دور اول با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر لوسونک از صربستان را شکست داد. وی در دیدار بعد با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از بلغارستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، رضا قیطاسی ابتدا ۴ بر ۱ از سد الکساندر وافای (سوئد) گذشت، سپس ۸ بر صفر ولیساولیف (صربستان) را شکست داد و در ادامه ۹ بر صفر برابر رافال (مجارستان) پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. قیطاسی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر الکسیچ از صربستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، ایمان محمدی ابتدا ۸ بر صفر آلن پیجویچ (صربستان) را ضربه‌فنی کرد، سپس ۹ بر صفر هیرسل (صربستان) و در نیمه‌نهایی ۴ بر صفر موراشکا (بلاروس) را شکست داد و فینالیست شد. محمدی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب لیاوونچیک از بلاروس شد و به مدال نقره رسید. در همین وزن، احمدرضا محسن‌نژاد ابتدا ۳ بر ۳ مقابل لیاوونچیک (بلاروس) شکست خورد و در مبارزه دوم نیز ۹ بر صفر مغلوب موراشکا (بلاروس) شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در دور نخست ۱۱ بر ۱ نماینده سوئد را شکست داد. در دور دوم ۷ بر صفر مغلوب والیوفسکی (بلاروس) شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در این مبارزه با برتری ۹ بر صفر مقابل گورنیاشکی (بلغارستان) مدال برنز را کسب کرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی ابتدا ۵ بر ۲ مغلوب یاکوویلیویچ (صربستان) شد، اما در ادامه در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۸ بر ۱ زینای (مجارستان) را شکست داد و مدال برنز گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که مسابقات به صورت دوره‌ای در دو گروه برگزار شد، محمدحسن استادمعمار نیز ابتدا ۱۱ بر صفر سرماک (صربستان) را برد، سپس ۷ بر ۳ مغلوب یاراشویچ (بلاروس) شد و در دور سوم نیز با نتیجه ۸ بر صفر نماینده بوسنی را شکست داد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه‌نهایی موفق شد ۳ بر ۱ یاسین یزدی را شکست دهد و فینالیست شود. استادمعمار در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ شافرانکا از بلاروس را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. یاسین یزدی دیگر نماینده کشورمان ابتدا با نتیجه ۱ بر ۱ حمزه سرتکانلی (سوئد) را شکست داد و سپس ۳ بر صفر شافرنکا (بلاروس) را از پیش رو برداشت. اما در نیمه‌نهایی ۳ بر ۱ مغلوب هم‌تیمی خود استادمعمار شد و به رده‌بندی رفت. یزدی در این مبارزه، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد یاراشیویچ (بلاروس) گذشت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ایوب حسینوند در دور نخست ۶ بر ۱ مولنار (صربستان) را شکست داد، اما در ادامه ۱۲ بر صفر مغلوب زاروبسکی (بلاروس) شد. او سپس با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل هلینچوک (بلاروس) شکست خورد. او در مبارزه پایانی با نتیجه ۸ بر صفر مقابل پتروسیچ از صربستان به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.